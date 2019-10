Liverpool, van Dijk non si fida: “Meglio non pensare agli 8 punti di vantaggio perché il City…”

Sono otto i punti di vantaggio del Liverpool in campionato. Punteggio pieno e un distacco dai rivali del Manchester City che sembra già essere importante nella lotta al titolo di campione d’Inghilterra.

Un divario che, però, non mette al riparo da eventuali rimonte che, come lo scorso anno, restano possibili specialmente ad una squadra come quella allenata da Pep Guardiola. Lo sa bene Virgil van Dijk, difensore del Liverpool che, ai microfoni di di Sky Sports, come riportano anche il Mirror e il Daily Mail, ha parlato proprio del campionato e della battaglia con le rivali.

CONCENTRATI – “Sì, è vero che abbiamo vinto sempre e siamo a punteggio pieno, ma possiamo sempre fare meglio. Abbiamo margini di miglioramento. Credo che dobbiamo concentrarci partita dopo partita”, ha detto van Dijk. “Non dobbiamo pensare al vantaggio sul Manchester City o sulle altre. Il calcio è fatto di periodi e siamo solo ad ottobre. Ci saranno molte gare e tutto può succedere”.

IN GUARDIA – “La distanza è già notevole, lo sappiamo. Siamo stati bravi a non perdere punti fin qui ma conosciamo il valore dei rivali. Ed è meglio non pensare che abbiamo otto punti di vantaggio. Sappiamo il valore del Manchester City e credo che loro siano lì, pronti a fare ancora di tutto per batterci. Non mi aspettavo che perdessero contro il Wolverhampton ma evidentemente sono stati più bravi”.