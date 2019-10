Liverpool, Van Dijk snobba il Manchester United: “Ci sono partite più importanti…”

Big match in programma domenica 20 ottobre all’Old Trafford. Il Manchester United, protagonista di un pessimo avvio di stagione, ospiterà il Liverpool capolista, che fin qui ha vinto tutte e otto le gare giocate. Un impegno atteso da entrambe le tifoserie, ma la cui importanza è stata ridimensionata dal difensore dei Reds Virgil van Dijk. Queste le sue parole a Sky Sports.

MANCHESTER – “Sarà una gara che si giocherà in una grande atmosfera, ma per noi in stagione ci sono partite più importanti, come quelle di Champions League o quelle contro chi lotterà per il titolo in Premier. Il Manchester vorrà riscattarsi dopo un inizio difficile, ma noi andiamo là con l’intenzione di continuare a vincere”.