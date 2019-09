Liverpool vincente e…Van Dijk veggente: esulta 5 secondi prima che Salah faccia gol

Il Liverpool fa cinque su cinque in campionato e batte anche il Newcastle, tentando già la fuga in Premier League. Ad Anfield, la sfida odierna termina 3-1, nonostante il primo gol sia stato firmato dagli ospiti.

Alla rete firmata al 7′ Jetro Willems, rispondono prima Mané, doppietta, ed infine Salah che mette tutti d’accordo con un rasoterra mancino che chiude i conti.

VEGGENTE – Ma è proprio sul terzo gol del Liverpool che è caduta l’attenzione dei social network ai quali, proprio, non sfugge nulla. Infatti, molto curioso quanto mostrano alcune immagini: il difensore dei Reds Virgil Van Dijk ha alzato le braccia in segno di esultanza ben prima che il compagno di squadra, l’attaccante Salah, mettesse in rete il 3-1 dei suoi. Veggente o molto fiducioso nelle doti del compagno? Chissà. Alla fine, ha avuto ragione lui…