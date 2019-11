Liverpool, vittoria col Manchester City e dedica speciale: Klopp e van Dijk incontrano Sean Cox

Non solo calcio giocato. Il mondo del pallone regala un momento davvero speciale. Se il Liverpool ha battuto sul campo il Manchester City, la vittoria più grande la ottenuta dopo la gara quando il tecnico Jurgen Klopp e il difensore Virgil Van Dijk si sono fermati per un incontro molto speciale.

Una foto con Sean Cox, il tifoso che nell’aprile 2018 era stato vittima degli scontri avvenuti con i tifosi della Roma per la gara di Champions League. Cox è tornato ad Anfield per assistere alla gara della sua squadra del cuore ed è stato ripagato con un successo e con una dedica speciale da parte dell’allenatore Reds e del centrale olandese. “Era molto felice di vedermi, ma lo ero molto più io”, ha detto Klopp in conferenza stampa dopo la gara.