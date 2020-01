Liverpool, vittoria contro il Tottenham grazie a Firmino ma lui… si scusa con Klopp

Una vittoria che porta il Liverpool sempre più in vetta alla classifica di Premier League. I Reds si sono imposti per 1-0 sul campo del Tottenham grazie al gol di Roberto Firmino. Un gol che vale anche un record: è la migliore partenza di sempre nei primi top 5 campionati.

Il Liverpool ha, infatti, vinto la 20^ partita su 21 giornate di campionato e si è portata a quota 61 punti. Nonostante le statistiche positive c’è chi, come l’autore del gol vittoria, ha deciso di… scusarsi.

RETROSCENA – Lo ha rivelato il tecnico Reds Jurgen Klopp al termine della gara: “Come è terminata la partita sono andato al centro per cercarlo. Volevo solamente abbracciarlo ma lui mi ha fermato perché voleva parlare per primo. Mi ha detto: ‘Scusa, so che potevo segnare altri gol'”, ha raccontato il tecnico sulle prime parole di Firmino. “Io non volevo assolutamente rimproverarlo, ma questo fa capire quanto sia speciale. Assolutamente un giocatore e un ragazzo unico. Non è la prima volta che lo dico e spero non sia l’ultima”.