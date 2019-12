Liverpool, vittoria e polemiche. Riscatto City contro lo Sheffield

Nessun passo falso per il Liverpool. Gli uomini di Jurgen Klopp continuano la loro rincorsa verso i record e battono anche il Wolverhampton. I Reds passano grazie a un gol di Sadio Mané, inizialmente annullato dall’arbitro e poi convalidato grazie all’intervento del VAR. Proprio la moviola in campo fa discutere: viene infatti annullato il pareggio delle Wolves con Neto per un fuorigioco millimetrico. Una scelta che ha scatenato le proteste in campo e fuori della formazione giallonera. Si riscatta il Manchester City dopo la sconfitta proprio con il Wolverhampton. I Citizens battono in casa lo Sheffield United con le reti di Sergio Aguero e Kevin De Bruyne nella ripresa. Gli uomini di Pep Guardiola restano a 14 lunghezze dalla capolista.