Liverpool, Werner sfuma ma Klopp ha pronto il piano B

Manca ancora l’ufficialità, ma Timo Werner la prossima stagione vestirà la maglia del Chelsea. Il colpo messo a segno da Roman Abrahmovic porterà ben 53 milioni nelle casse del Lipsia e permetterà ai Blues di dire la loro nella corsa al titolo del prossimo anno. L’attaccante tedesco era anche un obiettivo del Liverpool, ma Klopp ha già pronto il piano di riserva.

Il piano B di Klopp

L’alternativa all’attaccante tedesco è Ousmane Dembelé. L’esterno del Barcellona non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza blaugrana. I 105 milioni spesi sono stati ripagati con 51 presenze e 12 gol, troppo poco anche per le qualità dell’ex Dortmund. Ecco quindi che il Liverpool vorrebbe mettere le mani sul giocatore e secondo quanto riporta Football Insider la società inglese starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto. Tra le parti ci sarebbe già stato un contatto, ma la strada per arrivare ad un accordo sembra ancora lunga.