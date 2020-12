Ljungberg ammette: “Mourinho ha dato una lezione all’Arsenal. Non mi sono ancora ripreso…”

Freddie Ljungberg ancora non si è ripreso dopo la sconfitta del “suo” Arsenal contro il Tottenham nel derby di Londra andato in scena nel weekend. L’ex calciatore Gunners, nonché allenatore fino all’arrivo di Arteta, ha confessato ai microfoni di Sky Sports di essere affranto e colpito dal modo in cui gli Spurs abbiano battuto la sua ex squadra.

Ljungberg: “Mourinho ha dato una lezione all’Arsenal”

“Non mi sono ancora ripreso dalla gara”, ha detto l’ex esterno dell’Arsenal. “È stata dura, ma devo dire che Mourinho ci ha dato una lezione su come giocare una partita a livello tattico. È stato interessante e fa ancora male. Ho pensato agli Spurs, non pensavo che sarebbero stati così avanti o addirittura in vetta alla classifica. Però, se guardi Mourinho, beh, ha ispirato tutti quanti, tutta la squadra, l’ambiente. I giocatori fanno esattamente quello che lui vuole che facciano. Penso che sia la cosa più difficile quando giochi il tipo di calcio che fa lui”.