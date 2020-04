In momenti di difficoltà come quello attuale contro il Coronavirus, ogni gesto di solidarietà assume enorme importanza. E’ il caso di Hugo Lloris. Il portiere del Tottenham e della Nazionale francese campione del mondo nel 2018 ha deciso di mettere all’asta i guanti usati nella finale di Champions League 2018/19, persa per 2-0 contro il Liverpool. Il ricavato verrà impiegato per finanziare la lotta contro il Covid-19. Lo ha riportato L’Equipe.