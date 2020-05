Lloris maniaco della sicurezza: 17mila euro per un cane da guardia!

Per Hugo Lloris la sicurezza non è un tema secondario. Il portiere del Tottenham ha deciso di non badare a spese per la difesa della propria dimora. Così il francese ha deciso di acquistare un cane addestrato dalla Elite Protection Dogs, abituato ad aiutare polizia e militari nelle loro operazioni. Oltre alla difesa dell’abitazione, l’animale si dedicherà anche alla guardia personale. Ma a far scalpore non è tanto questa decisione curiosa, quanto il costo dell’acquisto. Per garantirsi il nuovo difensore, Lloris ha sborsato ben 17mila euro! Una cifra decisamente onerosa, destinata forse a far discutere.