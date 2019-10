Lloris, possibile rientro a Natale. E potrebbe evitare l’intervento chirurgico

Dopo la grande paura, arriva qualche buona notizia per Hugo Lloris. Il portiere francese si è infortunato al braccio sinistro durante la sfida tra il suo Tottenham ed il Brighton, terminata con la sconfitta degli Spurs per 3-0. La dinamica dell’incidente lasciava temere il peggio: l’arto si era piegato innaturalmente, facendo pensare ad una frattura piuttosto seria. Al momento, però, circolano voci piuttosto rassicuranti. Lloris dovrebbe rientrare verso Natale, osservando uno stop di circa due mesi. Qualche settimana in meno rispetto a quanto temuto in precedenza. E poi, secondo quanto riportato dal Sun, il campione del mondo 2018 potrebbe anche fare a meno dell’intervento chirurgico. Insomma, la strada verso la guarigione sembra riservare sorprese piacevoli.