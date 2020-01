Lloris racconta: “Ecco qual è l’obiettivo di Mourinho. L’infortunio? La morfina non ha funzionato e…”

Hugo Lloris è pronto a tornare in campo. Il portiere del Tottenham si era infortunato lo scorso ottobre al gomito e dopo diversi mesi sembra poter tornare ad allenarsi.

L’estremo difensore ha rilasciato un’interessante intervista a L’Equipe in cui ha parlato delle sue condizioni ma anche degli obiettivi degli Spurs dopo l’arrivo del tecnico José Mourinho.

SPECIAL ONE – “Mourinho? Ha una missione ben precisa, ovvero fare quello che serve al Tottenham: vincere un trofeo”, ha confessato Lloris. “Ho sempre creduto che la parte fondamentale siano i giocatori. L’influenza che uno può avere conta molto perché sono i calciatori che scendono in campo”.

INFORTUNIO – E poi sulle sue condizioni e il problema al gomito avuto ad ottobre: “Non avevo mai provato un dolore simile in carriera. Credo che la morfina che mi hanno dato in campo non abbia fatto effetto perché ho avuto sollievo solamente una volta arrivato in ospedale. L’idea, comunque, è quella di tornare a fine gennaio. Per fortuna l’infortunio è stato meno grave di quello che poteva essere. Poteva andare peggio”.