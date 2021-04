Lo strano record di Milner in Premier League: è il più subentrato della storia

L'inglese del Liverpool nella storia del campionato

Probabilmente avrebbe preferito non mettere a segno questo record e portare a casa i tre punti col suo Liverpool . Eppure James Milner , con il suo ingresso in campo al 58' della sfida contro il Newcastle, ha messo a segno una statistica mai vista prima in Premier League. Un dato decisamente particolare...

IL RECORD - Come ripotano Opta e Gracenote Live, Milner è diventato il giocatore che è subentrato più volte nella storia della Premier League. Il centrocampista del Liverpool ha rimpiazzato un compagno per la 159esima volta in carriera nel massimo campionato inglese. Nessuno ha mai totalizzato un numero così elevato di ingressi in campo dalla panchina. Prima dell'inglese era Peter Crouch, altro ex Reds, a detenere il primato con 158 partite da subentrato. Una statistica molto particolare che difficilmente qualcuno potrà eguagliare.