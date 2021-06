Lovren e i dubbi sul futuro… di Salah: “Nel calcio tutto può succedere”

Ex compagni ma soprattutto grandi amici. Il croato parla del futuro dell'attaccante del Liverpool

FEELING - "Salah è speciale. Siamo ancora in stretto contatto e penso che la nostra amicizia durerà per molti anni. Mohamed è più di un amico, lo sa, e gli ho detto che può chiamarmi quando vuole, e non importa di cosa parliamo, siamo sempre lì l'uno per l'altro", ha detto Lovren. "Sono molto contento che sia ancora una volta uno dei migliori marcatori della Premier League inglese, anche in una stagione in cui il Liverpool non ha fatto bene. Questo la dice lunga sulle sue qualità personali". Spesso al centro di rumors di mercato, il croato ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell'amico: "Non posso parlare a suo nome o dei suoi piani, ma è molto simile a me. Se è concentrato, si dà completamente ai club. Lo ha dimostrato nella stagione che si è conclusa, segnando 22 gol in Premier League. Ma nel calcio, non sai mai cosa potrebbe succedere dopo. Posso solo augurargli tutto il meglio, vittorie, e tanti trofei con il Liverpool. Il calcio può essere piuttosto volatile, quindi vediamo cosa succede...".