Lovren, parola da ex: “I problemi in difesa del Liverpool decisivi per la corsa al titolo”

C’è spazio anche per parlare di Liverpool nell’intervista rilasciata dall’attuale difensore dello Zenit San Pietroburgo Dejan Lovren ai microfoni di TalkSport. Il centrale, dopo aver detto addio al club inglese si è trasferito in Russia ma non ha mai smesso di seguire gli ex compagni di squadra che, in questa stagione, stanno avendo diverse difficoltà a confermarsi ai vertici della classifica di Premier League. Uno dei motivi principali è la serie di infortuni che hanno colpito il pacchetto arretrato della squadra di Klopp.

Lovren è sicuro: “I problemi in difesa decisivi per il titolo”

I problemi del Liverpool sono iniziati con il grave infortunio subito da Virgil Van Dijk nel derby contro l’Everton. Successivamente, i Reds hanno dovuto fare a meno in diverse gare di Fabinho, Matip e Joe Gomez, l’intero pacchetto difensivo titolare. Proprio questa sfortunata serie di infortuni, secondo Lovren potrebbe essere decisiva nella conferma del titolo di campione d’Inghilterra: “I guai in difesa possono incidere per la vittoria finale della Premier? Sì, assolutamente. Con van Dijk, Joe Gomez o Matip in formazione, la situazione sarebbe diversa per la squadra e per i risultati. Sarà difficile per il Liverpool in questa stagione confermarsi al primo posto, ma ci sono ancora molte partite davanti e credo che il Liverpool abbia ancora qualcosa da dimostrare. Penso che sia tutto aperto tra le prime quattro della classifica”.