Lucas celebra il “primo trofeo” con il Tottenham. Ma è un’amichevole…

Non si può certamente dire che Lucas Moura non sia stato di parola. Il centrocampista brasiliano, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di voler conquistare un trofeo con il Tottenham, stanco dei tanti piazzamenti ottenuti negli ultimi anni. Effettivamente, una piccola gioia è arrivata dalla vittoria dell’Audi Cup contro il Bayern Monaco. Indubbiamente un’ottima iniezione di fiducia in vista delle sfide della stagione. Tuttavia, un tweet del giocatore non è passato inosservato agli occhi dei tifosi Spurs. Infatti, Lucas ha twittato con orgoglio di essere felice per aver sollevato il suo primo trofeo con il club londinese. Un messaggio positivo che si è presto trasformato in un boomerang perché ha richiamato il lungo digiuno del Tottenham in questi anni. E perché agli occhi dei fans esultare per la vittoria in un torneo estivo o in un’amichevole non ha lo stesso valore di un vero e proprio successo. Numerose le critiche piovute sul povero Lucas. Ora il centrocampista brasiliano dovrà farsi perdonare alla sua maniera: facendo la differenza.