Lukaku, che succede? Tuchel: “Troppe partite, è davvero stanco”

Romelu Lukaku non sembra avere la stessa forma riscontrata ai tempi dell'Inter. Il tecnico Tuchel spiega il motivo

E' stato l'acquisto più costoso dell'ultima sessione di mercato da parte del Chelsea. Un investimento da oltre 100 milioni di euro. Tuttavia, finora, Romelu Lukaku non è riuscito a incidere come gli capitava ai tempi dell'Inter. Come si spiega questo calo in termini di rendimento? Il tecnico Thomas Tuchel ha una sua idea, come ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe: "Credo che Romelu sia semplicemente un po' stanco. Del resto, ha giocato davvero tante gare in varie competizioni, sia a livello di club che con la Nazionale. È un campione, un ragazzo competitivo che ci tiene sempre a vincere. La Nazionale significa tanto per lui, vuole sempre giocare per il suo paese. È difficile giudicare se ha davvero bisogno di una pausa o se dobbiamo tenerlo in campo". I tifosi del Chelsea sperano di ritrovare presto il miglior Lukaku.