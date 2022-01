Lukaku flop anche contro il Brighton: fischi al momento del cambio e social furiosi

Il centravanti pizzicato ancora dai propri fan

Non si interrompe il rapporto di tensione tra i tifosi del Chelsea e Romelu Lukaku. Il pari dei Blues contro il Brighton e il cambio del belga a dieci minuti dalla fine della gara hanno alimentato ulteriormente il malconento tra le parti. Neppure il Falmer Stadium di Brighton ha perdonato l'ennesima prova incolore del bomber ex Inter che ormai da diverse settimane sembra essere un "separato in casa" con l'ambiente londinese.