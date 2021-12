Lukaku: “Non contento di situazione al Chelsea. Inter, io tornerò”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato a Sky Sport

Importanti dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24, da Romelu Lukaku. L'intervista "Inter, scusa se ti chiamo amore" che sarà mandata in onda domani, mostra la delusione dell'attaccante belga. Ecco le prime parole dell’intervista andata in onda oggi su Sky Sport 24. "Non sono contento della situazione al Chelsea. Penso che il mister abbia scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista. Non sono contento per la situazione, ma sono un lavoratore e non devo mollare". Poi Lukaku parla dell'Inter: "Adesso penso che sia giusto parlare perché ho sempre detto che ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare di là, lo spero veramente. Sono innamorato dell’Italia, questo giustamente è il momento di parlare e di far sapere alla gente cosa è successo veramente senza parlare male delle persone perché io non sono così".