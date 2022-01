Lukaku paga l’intervista “pro Inter”: Tuchel vuole escluderlo da match contro Liverpool

Il club non ha preso bene la recente intervista del bomber belga

ESCLUSO - Ebbene sì, perché secondo il tabloid, dopo aver parlato pubblicamente alla stampa ritenendo le parole del suo centravanti fuoriluogo, il manager tedesco del Chelsea sarebbe intenzionato a punirlo con un'esclusione dalla gara odierna contro il Liverpool. Il Chelsea giocherà questa sera contro i Reds e Lukaku potrebbe finire in panchina o peggio. Non solo. Oltre alla possibile punizione, la società starebbe prendendo in considerazione l'idea di una multa. Certamente, il club troverà il modo per rispondere come si deve all'intervista del belga che assolutamente non è piaciuta e che lascia sereno l'ambiente, specie in un momento di difficoltà e di tentativo di rimonta in classifica sul Manchester City, ancora una volta vincente e in fuga in classifica.