Lukaku, post galeotto: svela i dati dei test di velocità, United furioso

Lento a chi? Romelu Lukaku ha scelto un modo originale per zittire gli scettici che lo considerano un giocatore poco mobile e rapido. Infatti, attraverso i propri canali social, il giocatore ha svelato i risultati dei test riguardanti un test di sprint a squadre. Il belga è risultato il secondo della sua batteria, dietro al compagno Diogo Dalot, facendo meglio anche di tanti nomi illustri. La sua trovata ha mandato su tutte le furie il Manchester United, a partire da diversi Red Devils. Non l’ha presa particolarmente bene Juan Mata: l’attaccante spagnolo, infatti, ha twittato: “Grazie per aver fatto sapere al mondo che sono più veloce di Luke Shaw“. Quest’ultimo ha concluso in fondo al gruppo ed ha precisato che si è trattato di un risultato dettato dalla scelta dello staff medico di non esagerare con l’andatura per non incappare in pericolosi affaticamenti muscolari. La società ha chiesto a Lukaku di rimuovere il post. C’è la sensazione che il rapporto tra il belga ed i Red Devils sia davvero vicino al capolinea.