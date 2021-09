Lukaku propone: “Instagram e governi lavorino contro il razzismo”

Romelu Lukaku propone un piano per combattere più efficacemente il razzismo sui social

La piaga del razzismo continua a trovare terreno fertile sui social. Anche il calcio non è esente da questo problema. Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, ha rivelato alla CNN la sua idea per combattere questo fenomeno: "Penso che possiamo prendere posizioni più forti. Ci mettiamo in ginocchio, tutti applaudono, ma a volte dopo la partita riceviamo altri insulti. Dovremmo semplicemente sederci intorno a un tavolo e avere un incontro su come intervenire subito. Noi come giocatori possiamo dire: 'Sì, boicottiamo i social media', ma penso che siano i social media stessi a dover venire a parlare con le squadre, con i governi o con i giocatori stessi e trovare un modo per per fermare questo fenomeno perché penso davvero che possano farlo. I capitani e quattro o cinque tra i calciatori più rappresentativi di ogni squadra dovrebbero incontrare il CEO di Instagram e i governi per mettere fine al razzismo da tastiera".