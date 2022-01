Lukaku punito da Tuchel: non convocato per Chelsea-Liverpool

La decisione del tecnico Blues

Romelu Lukaku punito da Thomas Tuchel e non convocato per la gara del Chelsea contro il Liveprool . Dopo il botta e risposta a distanza nei giorni scorsi, l'allenatore dei Blues ha deciso di non convocare il belga per il big match di oggi alle 17.30 contro il Liverpool allo Stamford Bridge.

Dietro all''indiscrezione riportata da Sky Sports UK e dal The Athetic, ci sarebbero le parole dell'attaccante belga durante un'intervista di qualche giorno fa quando aveva chiesto scusa ai tifosi dell'Inter per il modo in cui aveva lasciato la Milano nerazzurra, augurandosi un ritorno prima della fine della carriera. Dichiarazioni che non erano piaciute a Tuchel che aveva risposto facendo capire di non essere rimasto entusiasta dell'uscita del suo attaccante.