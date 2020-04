Lutto Guardiola, Arteta: “Sono vicino a Pep. Diceva di essere preoccupato…”

L’emergenza Coronavirus inizia a presentare conti pesanti al mondo del calcio anche al di fuori dell’ambito sportivo. In Inghilterra e in Spagna ha lasciato scioccati la notizia della morte della mamma di Pep Guardiola, malata di Covid-19. Tante le dimostrazioni di affetto nei confronti del tecnico del Manchester City. Una di queste arriva dall’ex collaboratore e attuale tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta. L’allenatore dei Gunners ha mostrato la sua vicinanza all’amico ai microfoni di Sky Sport: “Sono stato in contatto con lui… Prima era preoccupato per i suoi genitori perché stanno invecchiando e stava cercando di isolarli. È una notizia davvero triste. Conosco davvero bene la famiglia. Mando loro le mie condoglianze e spero che possano affrontarle tutte insieme”.