Maddison svela il segreto del Leicester: “Non arrivare in Champions lo scorso anno ci ha dato qualcosa in più…”

Secondo posto in classifica in attesa della gara del Manchester United. Il Leicester si gode la posizione nel tabellone della Premier League e lo fa dopo il successo di prestigio contro il Liverpool. Netto il 3-1 ai Reds ottenuto per altro in rimonta. A svelare il segreto della stagione incredibile delle Foxes è James Maddison tra i protagonisti dell’annata della squadra di Brendan Rodgers.

Maddison e il segreto del Leicester

“Devo dire che battere il Liverpool è stato davvero fantastico”, ha esordito Maddison ai microfoni della BBC. “Anche l’anno scorso avevamo preso un gol ed eravamo andati sotto dopo aver giocato molto bene, ma questa volta siamo riusciti a ribaltarla perché non siamo andati nel panico. Sapevamo che con la loro squadra di adesso potevamo colpirli in una certa maniera magari in contropiede e siamo riusciti a fare il nostro lavoro”.

E ancora a BT Sport: “Ovviamente si tratta di una sola partita ma per tutta la stagione abbiamo fatto molto bene fino ad ora. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello e con grande qualità. Nessuno parla di noi perché non siamo tra le fantastiche sei della Premier League ma anche noi abbiamo avuto diversi infortuni quest’anno. La differenza con la passata stagione? La mentalità è cambiata ora. Il dolore di non aver concluso lo scorso anno nei posti per la Champions League ci ha probabilmente aiutato e dato qualcosa in più. Ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo analizzato i motivo per i quali non ci siamo qualificati. Ora le cose vanno meglio, siamo andati avanti in Europa e anche in FA Cup e siamo anche in una buona posizione di classifica. Adesso vogliamo affermarci come squadra di vertice”.