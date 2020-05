Maguire, due volte papà per meriti… sportivi

Harry Maguire è un vero cecchino. Nessun errore, il centrale del Manchester United non si è trasformato improvvisamente in attaccante ma ha dimostrato di saper fare centro… beh, quando serve. Infatti, in almeno due occasioni la sua carriera sportiva e la vita privata si sono intrecciate in modo incredibile.

Doppio colpo

Prima la semifinale ottenuta con la sua Inghilterra dopo aver battuto la Colombia al Mondiale, poi il trasferimento record dal Leicester al Manchester United per una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Fin qui nessun problema, se non fosse che in entrambi i casi, 9 mesi più tardi, Maguire è diventato papà. I due figli sono nati esattamente nove mesi dopo i due grandi eventi, forse le due gioie calcistiche più importanti fin qui per il calciatore. Curiose coincidenze, anche se molto probabilmente… non lo sono. Per vedere il terzo occorrerà forse attendere il prossimo trofeo dei Red Devils che, secondo l’inglese potrebbe arrivare a breve come detto in passato ai canali ufficiali del club: “Sono fiducioso che in questo arco di tempo riusciremo a vincere qualcosa e che vivremo tanti momenti da ricordare”.

Maguire il veggente

Ma anche in tema gol e previsioni sull’esito della sfida e marcatori, il centrale del Manchester United aveva già dimostrato le proprie doti. La prova era arrivata attraverso un messaggio, poi reso pubblico via social, in cui Maguire aveva scritto a suo fratello che avrebbe fatto gol nel match contro il Chelsea allo Stamford Bridge dello scorso febbraio. Detto, fatto: rete dell’inglese e 2-0 finale dei Red Devils. Se non è veggenza questa poco ci manca.