Maguire, il Manchester United pensa alla punizione: via la fascia da capitano

Non arrivano buone notizie per il difensore del Manchester United Harry Maguire che nelle prossime ore dovrebbe incontrare la dirigenza del club inglese a seguito della sentenza che lo ha condannato a 21 mesi di carcere con la condizionale dopo i fatti in Grecia e la rissa, la tentata corruzione e la resistenza all’arresto. Per il calciatore in arrivo probabilmente una multa e ulteriore punizione da parte dei Red Devils.

Maguire: via la fascia

Dopo essere stato tolto dalla lista dei convocati dell’Inghilterra dal ct Southgate per le sfide di Nations League contro Islanda e Danimarca, per Maguire potrebbe arrivare anche un’altra sanzione questa volta da parte del Manchester United.

Come riporta Sky Sport, infatti, per il centrale potrebbe essere preso un serio provvedimento ovvero quello di togliergli la fascia da capitano dei Red Devils. Il giocatore era diventato leader della squadra in questa annata 2019-2020 ma potrebbe perdere il suo ruolo a seguito di questa brutta vicenda. L’incontro con la società renderà tutto più chiaro.

