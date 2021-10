Maguire, uomo chiave per Solskjaer: Manchester United pronto a maxi aumento stipendio

Il centrale verso un netto aumento di stipendio

Il difensore Harry Maguire è pronto a rinnovare il suo contratto con il Manchester United . Un rinnovo che lo porterà ad essere uno dei calciatori più pagati di tutta la rosa. Come riportato dal Sun , la cui notizia è poi ripresa anche da Metro, il centrale inglese risulta essere un uomo chiave della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer e per questa ragione la società vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni ancora a lungo.

In che modo? Facile, portando il suo stipendio dalle attuali 189 mila sterline a settimana, fino alla somma di 300 mila. Un maxi aumento che porterà Maguire a livello delle altre stelle della squadra come Sancho e Varane, due nuovi acquisti che al momento percepiscono più di lui. Una mossa simile, era già stata fatta dal Manchester United per il portiere David De Gea che è arrivato a guadagnare ben 375 mila sterline a settimana col nuovo contratto firmato di recente.