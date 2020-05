Mahrez, ladri in casa rubano bottino da ben 500 mila sterline

Non è certo una novità sentir parlare di furti in casa dei calciatori. Dopo la grande paura per il centrocampista offensivo del Tottenham Dele Alli, adesso è toccato a Riyad Mahrez, giocatore del Manchester City.

Mahrez, ladri in casa: bottino da 500 mila sterline

Come scrive il Sun, l’ex calciatore del Leicester ha subito un furto nel suo attico in città che ha visto i ladri impossessarsi di un bottino da 500 mila sterline. Tra la refurtiva anche tre orologi di lusso da 230mila sterline, 40 mila e 35 mila. Inoltre sono stati rubati contanti, magliette di calcio rare e braccialetti d’oro. Non è chiaro come i malviventi siano riusciti ad entrare nell’attico di Mahrez ma sicuramente hanno studiato bene il loro piano riuscendo ad ottenere un bottino assolutamente di lusso. Anche di recente il calciatore si era mostrato sui social in possesso dei suoi orologi che, evidentemente, facevano gola a molti…