Mahrez sbaglia un rigore e Moyes esulta con… il gesto dell’ombrello verso Guardiola

Sul 2-2 il rigore che poteva decidere la sfida tra West Ham e Manchester City. Mahrez, però, sbaglia e il tecnico degli Hammers non trattiene "la gioia"...

West Ham-Manchester City è stato un autentico spettacolo. Dal 2-0 al 2-2 con potenziale rigore del 2-3. La squadra di Moyes ha fermato quella di Guardiola e proprio il mister non ha fatto molto per trattenere il proprio entusiasmo per l'esito della gara.