Man. City, Guardiola: “Liverpool, miglior rivale della carriera. Domenica non sarà decisiva”

Domenica alle 17.30, in Premier League, si gioca lo scontro al vertice, che al momento non vale una stagione… ma quasi: Liverpool contro Manchester City. Ecco le parole rilasciate dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola in conferenza stampa a due giorni dal match di Anfield: “Da allenatore devo dire che il Liverpool per me è stato il miglior rivale che abbia mai affrontato in carriera, riferendomi alla scorsa stagione. In questo momento il collega Klopp dispone di una delle squadre più forti del mondo, ma noi come sempre cercheremo di imporre il nostro gioco. Ederson? Non giocherà domenica, non so quanto dovrà stare fuori. Bravo sarà il suo sostituto e non ho dubbi, è un portiere eccezionale che con la sua Nazionale ha vinto molte sfide di livello”.

Sarà decisiva? Queste le parole di Guardiola: “A novembre non si può sapere come finirà la stagione, ci aspettano ancora tante partite. La mia esperienza però mi dice che dovremo combattere fino alla fine”.