Man. United, Lingard: “Vogliamo vincere un trofeo. E se giochiamo come con City e Spurs…”

Una lunga intervista al Daily Mail è stata concessa da Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United. I Red Devils stanno tornando grandi, si dice in Inghilterra: vittorie contro le big (Manchester City, Leicester, Chelsea e Tottenham) e battaglie contro le squadre minori: “A volte però ci sono anche sconfitte inaspettate ed è strano, forse perché ci capita talvolta di scendere in campo pensando di aver vinto già la partita – ha detto Lingard -. Sono sicuro che se giochiamo come abbiamo fatto contro Tottenham e Manchester City, con la stessa determinazione, possiamo vincere tutte le partite rimanenti della stagione. Importante cominciare la partita aggredendo, con la giusta mentalità, con energia”.

PERSONALE – E ancora: “Mi sento di aver recuperato pienamente la condizione, sono tornato a essere quello di qualche tempo fa – ha continuato il centrocampista 27enne -. Capita durante una stagione di avere alti e bassi, quando accade di non stare molto bene bisogna continuare a lavorare sodo, dare il 110% negli allenamenti e verranno tempi migliori. Fin da quando sono giovanissimo mi piace essere in forma alla grande, voglio essere un centrocampista box-to-box e l’unico modo è correre, attaccando e difendendo. È chiaro che poi si esce disfatti dal campo, molto stanchi, però si dà una grande mano alla squadra”.

OBIETTIVI – “Ci sono tante competizioni, il Manchester United vuole vincere sempre – ha detto Lingard, riferendosi agli obiettivi di squadra -. Non ci siamo predisposti il fatto di dover vincere un trofeo in particolare, l’obiettivo è vincerne almeno uno, e siamo inseriti in quattro competizioni.