Man. United, Rangnick: “Cristiano Ronaldo? Mai visto uno della sua età fare così la differenza”

Il nuovo allenatore si presenta

Ieri la vittoria contro l'Arsenal e l'addio di Carrick come mister ad interim. Oggi la presentazione di Ralf Rangnick come nuovo allenatore. Il Manchester United dà inizio ad una nuova era che vedrà appunto il manager tedesco mettersi al comando della squadra fino a giugno salvo poi lasciare il posto a qualcun altro per diventare consulente di mercato del club. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha fatto il punto sugli obiettivi della squadra e sui progetti futuro, anche in chiave trattative.