Il Manchester City tira un sospiro di sollievo. Graziato dal Tas e riammesso in Europa dopo la precedente esclusione per due anni. Anche l’anno prossimo, quindi, i Citizens potranno partecipare alla Champions League. Una notizia che cambia diversi scenari: dal futuro di molti calciatori, al destino del tecnico Pep Guardiola. Dall’Inghilterra, molti tabloid parlano addirittura di una campagna di rinforzi da ben 150 milioni di sterline pur di confermare il manager alla guida dei Citizens.

Manchester City: 150 milioni di sterline per trattenere Guardiola

Secondo quanto riportano rispettivamente il Mirror, il Guardian e il Telegraph, il Manchester City è pronto a offrire un mega ingaggio a Pep Guardiola affinchè resti sulla panchina. Ma non solo. Nei programmi della dirigenza ci sarebbero investimenti pari a 150 milioni di sterline. Dopo la sentenza del Tas, i vertici societari hanno ribaltato completamente i piani per il futuro ad incominciare dalla campagna acquisti. Primo obiettivo sarebbe Kalidou Koulibaly del Napoli ma non è da escludere anche un interessamento per Skriniar dell’Inter. Una cosa però appare certa: i Citizens sono disposti a tutto pur di trattenere Guardiola a Manchester.

