Manchester City a… ‘forza 400’: record per Aguero e David Silva

Grande festa in casa Manchester City dopo il successo in Premier League per 3-1 contro il Bournemouth. La vittoria in trasferta decisa dalle reti di Aguero – doppietta -, e Sterling fa registrare anche una doppia, importante, statistica che si aggiunge a quella di De Bruyne.

L’attaccante argentino e il centrocampista spagnolo David Silva sono i protagonisti dell’incredibile record: 400 gol segnati da Sergio Aguero e ben 400 le presenze del capitano spagnolo con i Citizens. Traguardo importante celebrato sui social dal club inglese che si è complimentato con i due giocatori.

Lo stesso Kun, dopo il match, ha confessato ai media: “400 gol in carriera? Non lo sapevo, tutti i gol sono importanti, non ne ho uno preferito. So solo che per vincere bisogna segnare”. Anche su Twitter, lo stesso Aguero si è complimentato con il capitano Silva e ha ringraziato per i complimenti ricevuti. Ecco i post della società e del giocatore: