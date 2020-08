Manchester City, Agüero ha scelto il suo futuro

Come da copione il Manchester City ha messo il piede sull’acceleratore per quanto riguarda il mercato. Dopo l’arrivo di Ferran Torres e Aké, il club ha messo gli occhi su Kalidou Koulibaly. Per averlo però, i citizens dovranno sborsare una cifra come 65 milioni di euro e la prossima settimana sarà decisiva.

AGÜERO RESTA

Novità importanti anche per quanto riguarda l’attacco. Dopo la multa e la sospensione dalla Champions (poi ritirata), erano trapelate alcune voci riguardo il possibile addio del Kun Aguero, ma i tifosi del City possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto raccolto dal Telegraph l’ex attaccante dell’Atletico Madrid rimarrà ancora per un anno. Nell’estate del 2021 quindi potrà concretizzarsi un suo ritorno in Argentina.