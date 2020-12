Manchester City, Aguero senza pace: “Il ginocchio ogni tanto fa male ma la stagione è lunga. Premier League? Ci siamo anche noi”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, al Sun. Il bomber è out dall’undici di Pep Guardiola da diverso tempo a causa di alcuni problemi fisici che ne stanno condizionando questa prima parte di stagione. Ancora a secco di gol in Premier League, il Kun si è detto preoccupato in parte dal dolore al ginocchio che ogni tanto si fa sentire, ma fiducioso di poter risolvere tutto e poter tornare ad aiutare i compagni anche nella lotta al titolo di campioni d’Inghilterra.

Aguero: infortunio e titolo di Premier League

“Non è semplice. A volte il ginocchio fa male, di tanto in tanto il dolore si fa sentire. Seguo tutte le raccomandazioni di fisioterapisti e personale medico per recuperare al meglio ma ci vuole un po’ di tempo per tornare. Spero sia in mio potere farlo al più presto. Ho bisogno di tempo, ma la stagione è lunga”, ha detto Aguero sulle sue condizioni. Poi sulla battaglia in Premier League: “Sappiamo che con due vittorie di fila tutto può cambiare. La classifica è corta e basterebbe un momento positivo per ritrovarsi nelle posizioni di vetta. Noi ci crediamo e possiamo dire la nostra per il titolo”.