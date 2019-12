Manchester City, Aguero si arrende: “Raggiungere il Liverpool è troppo difficile. Ora dobbiamo…”

41 punti in classifica, contro i 55 dei rivali del Liverpool. Il Manchester City dice, probabilmente, addio ai sogni di vincere la Premier League e, come testimoniano le parole di Sergio Aguero, fissa gli obiettivi per il proseguimento della stagione.

Parlando ai canali ufficiali del club inglese, l’attaccante argentino ha fatto capire che la rincorsa alla prima posizione sarà difficile, se non impossibile e che i Citizens dovranno concentrarsi sul concludere nel modo migliore il campionato.

OBIETTIVO – “Raggiungere il Liverpool, ora, è troppo difficile. Contro lo Sheffield dovevamo vincere e l’abbiamo fatto e ne sono felice. Ma adesso dobbiamo essere realisti. Dobbiamo concentrarsi per vincere le altre gare, di volta in volta e piazzarci nei posti che consentono di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Giochiamo ogni gara, cerchiamo di vincere e vedremo alla fine”, ha detto Aguero. “10 gol in 15 presenza in campionato? Sono felice, ma sono anche fortunato. Ho giocato con David Silva, Yaya Touré e adesso con De Bruyne. Io devo solo concentrarmi sul fare gol…”.