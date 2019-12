Manchester City, Bernardo Silva si arrende: “Titolo di Premier League? Non posso dire impossibile, ma…”

Terzo posto in classifica e vetta sempre più lontana. Il Manchester City sembra già arrendersi per corsa alla Premier League dove domina incontrastato il Liverpool. A parlare del momento dei Citizens, reduci dal ko contro il Wolverhampton, è Bernardo Silva, centrocampista della squadra di Guardiola.

Intervistato da Amazon Prime Sport dopo la sconfitta di ieri sera, il portoghese ha detto: “La squadra ha messo in campo un grande sforzo. Devo dire che è frustrante giocare bene in quel modo in 10 uomini e uscire senza punti dalla gara. Per noi è davvero una situazione complicata, abbiamo fatto davvero una brutta prima parte di stagione. Nessuno si aspettava di vederci così lontano dal Liverpool, ma dobbiamo continuare a combattere. Sappiamo che vincere il titolo sarà complicato, anche se non posso dire impossibile”.