Manchester City, buone notizie per Mahrez: superato il test antidoping

Dopo aver saltato la finale di Community Shield, poi vinta dai suoi contro il Liverpool, Riyad Mahrez trequartista o esterno del Manchester City, potrà tornare in campo per la prima giornata di Premier League.

I medicinali assunti per un problema agli occhi rischiavano di costargli una squalifica non facendogli superare i controlli antidoping, adesso, però, tutto sembra essere stato risolto. L’esterno algerino aveva assunto dei farmaci durante la Coppa d’Africa e per non rischiare sanzioni, il club inglese aveva preferito non utilizzarlo contro il Liverpool nel match di Community Shield. Come riporta il The Times, la British Anti-Doping Agency, però, adesso ha dato l’ok al giocatore e dunque Mahrez potrà scendere in campo quest’oggi contro il West Ham.