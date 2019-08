Manchester City, De Bruyne da record: 50 assist in 123 gare di Premier League. Nessuno come lui

E’ un Kevin De Bruyne da record. Il centrocampista del Manchester City, con quello fornito ad Aguero in occasione del gol dell’1-0 nella gara contro il Bournemouth, è il giocatore ad aver raggiunto i 50 assist in Premier League più velocemente. Per lui infatti il cinquantesimo passaggio decisivo è arrivato alla partita numero 123, battendo così il precedente primato che apparteneva a Mesut Ozil, arrivato a quota cinquanta assist in 141 gare.

Numeri che confermano la centralità del belga nel progetto dei Citizens, con Pep Guardiola che, non a caso, quasi mai decide di privarsi del suo talento.