Manchester City, De Bruyne: “Haaland? So che se gli passo la palla farà gol”

Esordio in Premier League coi fiocchi per il neo arrivato in casa Manchester City , Erling Haaland . Il bomber norvegese è stato autore di una doppietta nel primo turno di campionato, in trasferta contro il West Ham. A parlare che del centravanti è stato Kevin De Bruyne , autore dell'assist sul secondo gol.

Ai microfoni del sito ufficiale Citizens, il belga ha commentato il feeling col neo arrivato bomber: "Chiunque giocherà in attacco, che sia Erling Haaland o Julián Alvarez, cercherò di trovarlo con un assist. Ovviamente Erling non è ancora pronto al 100%, anche perché abbiamo giocato solo un paio di partite insieme. Ma so che se riesco a trovarlo trovo in campo con un passaggio, lui segnerà gol. Lui è qui per segnare e aiutare la squadra, lo ha fatto al primo turno di Premier League ma non gli metto troppa pressione. So che c'è molto clamore intorno a lui, ma ovviamente è un bene che abbia iniziato in questo modo", ha detto De Bruyne.