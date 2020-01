Manchester City, De Bruyne nella storia della Premier League: nessuno come lui per gli assist

Kevin De Bruyne nella storia della Premier League. Il calciatore belga del Manchester City ha fissato un nuovo record per quanto riguarda gli assist ai compagni ed in generale per quanto concerne i passaggi vincenti nel campionato inglese.

Prima di lui, nessuno calciatore aveva mai realizzato per tre stagioni consecutive 15 o più assist vincenti ai compagni. De Bruyne è diventato il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nel campionato inglese. Il fantasista belga ha messo Aguero nelle condizioni di siglare la rete della vittoria nell’1-o allo Scheffield United a Bramall Lane. Un assist che lo porta a quota 15 con tutta la seconda parte di campionato da disputare. Nelle stagioni precedenti, il classe 1991 aveva totalizzato 18 assist (2016-17) e 16 passaggi vincenti (2017-18).