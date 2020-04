Manchester City, De Bruyne: “Potrei aver avuto il Coronavirus…”

Kevin De Bruyne, elemento di spicco del Manchester City, potrebbe aver avuto il Coronavirus. A rivelarlo, ai microfoni di Sky Sports, lo stesso giocatore belga, che ha descritto quanto da lui vissuto nelle ultime settimane.

LOCKDOWN – “Quando è iniziato il lockdown, la mia famiglia si è ammalata per otto-nove giorni. Il primo è stato il mio figlio più piccolo, poi il più grande ed infine mia moglie. Io avevo solamente un po’ di mal di gola ed ero quello che stava meglio, non so se sia stato o meno Coronavirus. Fortunatamente ne siamo usciti e le ultime due-tre settimane sono state buone. Inizialmente le cose sono state un po’ strane, perché non sapevo cosa sarebbe successo. Mi sono procurato un tapis roulant e ho nuotato un po’, visto che ho la fortuna di avere una piscina. Adesso faccio soprattutto corsa e a giorni alterni nuoto ed esercizi, non sono uno che si siede un’ora o due in palestra. Fare cose da solo mi annoia”.

