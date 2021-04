Manchester City, De Bruyne rinnova fino al 2025: “Non potrei essere più felice…”

Dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund nei quarti di finale di andata in Champions League, in casa Manchester City arriva un’altra bella notizia. Il club ha reso noto il rinnovo contrattuale di Kevin De Bruyne fino al 2025.

Manchester City, De Bruyne rinnova

Il centrocampista belga, 29 anni, è arrivato al City dal Wolfsburg nell’estate del 2015 per 76 milioni di euro. Sei anni fin qui ricchi di grandi soddisfazioni, che lo hanno visto vincere 2 Premier League, una FA Cup, 4 Coppe di Lega e una Community Shield. 65 le reti segnate in 255 partite, ma ciò che impressiona è la quantità industriale di assist: 105.

Dal sito ufficiale della società inglese arrivano anche le parole del giocatore: “Non potrei essere più felice”, ha detto De Bruyne. “Da quando sono arrivato al Manchester City nel 2015, mi sono sentito subito a casa. Amo i tifosi, la mia famiglia è stabilita qui a Manchester e sto bene. Questa squadra di calcio è orientata al successo. Mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per massimizzare le mie prestazioni, quindi firmare questo contratto è stata una decisione semplice. Sto giocando il miglior calcio della mia carriera e onestamente sento che c’è di più in arrivo”.

E sul mister: “Io e Pep (Guardiola ndr) vediamo il calcio allo stesso modo. Avere quel rapporto con un manager è così importante per me perché i nostri obiettivi sono totalmente allineati e vogliamo le stesse cose. Il mio obiettivo ora è assicurarci di concludere con successo la stagione in corso. I nostri risultati e le nostre prestazioni fino ad ora sono stati eccellenti, ma dobbiamo assicurarci di concludere la stagione con il successo che meritiamo”.