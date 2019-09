Manchester City, De Bruyne sfida il Liverpool: “Anche la scorsa stagione eravamo sette punti indietro e alla fine…”

Kevin De Bruyne guarda lontano e non si preoccupa troppo del ko, inatteso, del suo Manchester City contro il Norwich. La squadra di Pep Guardiola è caduta per 3-2 e adesso dista cinque lunghezze dal Liverpool capolista.

Una storia che si ripete, visto che anche nella passata stagione i Citizens furono costretti ad una grande rimonta prima di aggiudicarsi la Premier League. Come riportano i principali tabloid britannici, tra cui Star Sport, il belga ha parlato proprio della lotta al titolo mandano un chiaro messaggio ai rivali.

L’ANNO SCORSO… – “La scorsa stagione eravamo in ritardo di sette punti e alla fine…“, ha detto De Bruyne. “Succede anche di perdere. Noi vogliamo vincere ogni partita, ma è difficile. Devi rispettare l’altra squadra e quando fanno bene e meglio, basta. I prossimi mesi saranno difficili, come l’anno scorso. Non ci si ferma mai. È il nostro lavoro e talvolta è difficile ma devi prenderlo e affrontarlo come viene. Abbiamo perso quattro partite su 38 la scorsa stagione e questo è un buon record. Possiamo ancora vincere anche in questa stagione con gli stessi punti che abbiamo fatto in quella passata. Ci sono tantissime partite da giocare. Io in panchina? Non ha senso dire che abbiamo perso perché io ero in panchina. Sul 3-1 è difficile entrare e aiutare la squadra. Ci abbiamo provato ma non è bastato”, ha concluso De Bruyne in riferimento all’ultima gara persa in campionato nella quale è entrato nella ripresa.