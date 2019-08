Manchester City, De Bruyne: “Var? La accetto, ma assurdo annullare quel gol…”

Ha fatto molto discutere la rete annullata al Manchester City nei minuti finali del match contro il Tottenham valido per la seconda giornata di Premier League. La Var è intervenuta annullando il gol di Gabriel Jesus per un tocco di mano di Laporte.

Tanti i pareri sulla vicenda e, dopo le parole di Guardiola e Pochettino, anche i giocatori hanno detto la loro, Tra questi, Kevin De Bruyne, trequartista del Manchester City che, intervenuto in mixed zone, si è detto favorevole ‘con riserva’, alla tecnologia.

ASSURDO – “È strano che venga annullato il gol dell’ultimo minuto, ma dobbiamo solo accettarlo. Sono uno della vecchia scuola, amo il ritmo del gioco e l’entusiasmo. Ma se vogliamo migliorare il calcio, la VAR mi va bene, la accetto. Ma ho visto che il gol è stato annullato per un fallo di mano, assurdo. Tutti sono orgogliosi del modo in cui abbiamo giocato, gli Spurs hanno segnato due goal ma hanno avuto solo due occasioni, quindi sono stati davvero cinici. Dobbiamo essere orgogliosi perché giocare a questo livello contro una squadra come il Tottenham è davvero importante per il resto del stagione”, ha concluso De Bruyne.