Manchester City, deferito dalla Premier League: rischia penalizzazione

Possibili guai per il club inglese.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato in queste ore, la Premier League ha annunciato di avere aperto un’indagine nei confronti del Manchester City per oltre 100 possibili violazioni delle norme del massimo campionato di calcio inglese con particolare riferimento alle regole economico-finanziarie.

Da quanto si apprende, le violazioni riguardano prevalentemente le stagioni dal 2009/10 al 2017/18. Nel dettaglio, come si legge nella nota, le violazioni sarebbero relative alle "regole della Premier League che richiedevano la fornitura da parte di un club membro, nella massima buona fede, di accurate informazioni finanziarie che fornissero un rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le sue entrate (inclusi i ricavi da sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi".