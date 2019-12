Manchester City, dubbi sul futuro di Guardiola ma Gabriel Jesus incorona… Arteta: “È già un grande allenatore. Con noi è fantastico…”

I rumors arrivati nelle ultime ore hanno dato Pep Guardiola possibile partente a fine stagione. Una vera e propria bomba di mercato, smentita, per il momento dal diretto interessato. Ma in casa Manchester City continuano le voci su chi sarà il sostituto del manager catalano. La squadra, con in testa Gabriel Jesus, sembra fare il tifo per… Arteta.

Mikel Arteta, vice di Guardiola, pare stia scalando diverse posizioni e non si eslcude possa avere una chance come primo tecnico, specie in caso di addio prematuro dell’attuale mister. Come riporta il Sun, ai giocatori non dispiacerebbe affatto. Gabriel Jesus, infatti, ha confessato di adorare il modo di allenare e di comportarsi con i giocatori da parte del vice allenatore.

PRONTO – “Arteta ha già aiutato tanti giocatori. Quando finisco l’allenamento ma voglio trattenermi per esercitarmi ancora e lo chiamo, lui è sempre disponibile e mi aiuta”, ha detto Gabriel Jesus. “Per noi calciatori è davvero fantastico. Tutti sanno come è e le sue doti. Come allenatore è già pronto“. E sulle voci che vorrebbero l’Everton vicino ad Arteta: “Onestamente non so cosa pensi lui della sua carriera e del suo futuro, ma si merita il meglio e spero possa trovare la sua strada ed essere felice”.

IL POSSIBILE ADDIO DI GUARDIOLA secondo la stampa inglese.