Manchester City, Ederson a vita: pronto rinnovo fino al 2028

Il Manchester City è pronto a blindare Ederson, il portiere protagonista dei successi della squadra di Pep Guardiola degli ultimi anni. Arrivato in Inghilterra nel 2017 dal Benfica, l’estremo difensore quasi 28enne si prepara a promettere...

Infatti, con un contratto in scadenza nel 2025, pare che il club inglese voglia assolutamente prolungare l'accordo per assicurarsi il numero uno praticamente per tutta la vita. Secondo il The Athletic, per Ederson sarebbe pronto un nuovo rinnovo di contratto triennale che consentirebbe alle parti di legarsi così fino al 2028.